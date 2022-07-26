Актер Пол Сорвино, сыгравший в "Законе и порядке", умер на 84-м году жизни

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Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ.

Портал приводит слова вдовы актера, которая считает, что он был одним из величайших артистов, когда-либо блиставших на сцене или экране.

В свою очередь, издание Variety подчеркнуло, что смерть актера наступила по естественным причинам.

Пол Сорвино за свою карьеру снялся в почти 50 фильмах. Он стал лауреатом нескольких престижных премий. Также был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.