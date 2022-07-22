Муж Писанки назвал причину смерти актрисы

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Причиной смерти украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки стала агрессивная форма онкологии, сообщил муж актрисы Игорь Исаков.

"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущенная… Но то, как она боролась, я бы даже наполовину не смог… К сожалению, иммунитет не выдержал", – приводит РИА Новости его слова.

Исаков отметил, что первое прощание с актрисой состоится в Кайзерслаутерне в Германии, после чего ее заберут в Киев.

О смерти украинской актрисы и телеведущей Писанки стало известно 19 июля. Последние годы она жила в Германии. Отмечалось, что там же у нее нашли тяжелую болезнь. Писанка скончалась в возрасте 56 лет.