Актер Мохов отреагировал на смерть Писанки

19 июля, 19:03
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер Александр Мохов отреагировал на смерть коллеги Русланы Писанки. Он отметил ее мужество и стойкость, передает "Пятый канал".
Он рассказал, что смерть артистки потрясла его. По его словам, он не поверил в эти известия, когда получил их.
Мохов добавил, что не знал о болезни Писанки. Он подчеркнул, что считал актрису человеком в потрясающей форме и с такой же энергетикой.
"Я не знал, думаю, она делала все возможное для того, чтобы никто не знал, потому что человек сильный. Она не жаловалась, не спекулировала", – сказал Мохов.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский напомнил, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Он поведал, что тогда она неудачно упала и сломала ногу, а всем говорила, что неудачно подвернула ступню в танце. Артист предположил, что причиной этого инцидента могла быть болезнь.
"Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки. <...> Светлой дороги, подруга. Прости! Жаль, попрощаться не получится", – написал Садальский в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией).
О смерти украинской актрисы и телеведущей Писанки стало известно 19 июля. Последние годы она жила в Германии. Отмечалось, что там же у нее нашли тяжелую болезнь. Писанка скончалась в возрасте 56 лет.
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