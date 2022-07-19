Актер Мохов отреагировал на смерть Писанки

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Актер Александр Мохов отреагировал на смерть коллеги Русланы Писанки. Он отметил ее мужество и стойкость, передает "Пятый канал".

Он рассказал, что смерть артистки потрясла его. По его словам, он не поверил в эти известия, когда получил их.

Мохов добавил, что не знал о болезни Писанки. Он подчеркнул, что считал актрису человеком в потрясающей форме и с такой же энергетикой.

"Я не знал, думаю, она делала все возможное для того, чтобы никто не знал, потому что человек сильный. Она не жаловалась, не спекулировала", – сказал Мохов.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский напомнил, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Он поведал, что тогда она неудачно упала и сломала ногу, а всем говорила, что неудачно подвернула ступню в танце. Артист предположил, что причиной этого инцидента могла быть болезнь.

"Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки. <...> Светлой дороги, подруга. Прости! Жаль, попрощаться не получится", – написал Садальский в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией).

О смерти украинской актрисы и телеведущей Писанки стало известно 19 июля. Последние годы она жила в Германии. Отмечалось, что там же у нее нашли тяжелую болезнь. Писанка скончалась в возрасте 56 лет.

