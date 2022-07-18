Фото: РИА Новости/Георгий Куролесин

Бывшего тренера сборной РФ по футболу Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище 19 июля, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В этот день в манеже Академии ФК "Спартак" имени Черенкова пройдет церемония прощания с Ярцевым. Мероприятие начнется в 10:00. В 12:00 в храме Воскресения Христова в Сокольниках пройдет отпевание тренера, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Ярцева стало известно 14 июля. Экс-тренер умер в Москве в возрасте 74 лет. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Карьеру футболиста он начал в родном костромском "Спартаке", также играл за московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Под руководством Ярцева столичный "Спартак" в 1996 году стал чемпионом России, а "Динамо" в 1999 году – финалистом Кубка страны.

Национальную сборную России Ярцев тренировал с 2003 по 2005 год. В 2003 году он вывел ее в финал Евро-2004.

