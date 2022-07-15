Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве

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Игры первого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память об экс-тренере сборной Георгии Ярцеве, сообщается на сайте РПЛ.

"Очень печально узнавать о смерти таких выдающихся личностей, как Георгий Александрович. Он был ярким и эмоциональным – на поле и в жизни. Глубоко соболезную родным, близким, а также всем, кто знал и любил Георгия Александровича", – отметил исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев.

Свои соболезнования семье бывшего главного тренера сборной выразил и Российский футбольный союз.

"Будучи футболистом, Георгий Ярцев провел в чемпионатах СССР 82 матча и забил 38 голов. Чемпион страны 1979 года и серебряный призер 1980 года в составе московского "Спартака". В 1978 году забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича", – говорится в сообщении.

Также соболезнования в связи с кончиной Ярцева выразили столичный ФК "Локомотив", за который он играл в 1981 году, и ОКР.

О смерти Ярцева стало известно 14 июля. Бывший тренер умер в Москве в возрасте 74 лет. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Карьеру футболиста он начал в родном костромском "Спартаке", он также играл за московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Под руководством Ярцева столичный "Спартак" в 1996 году стал чемпионом России, а "Динамо" в 1999 году – финалистом Кубка страны.

Национальную сборную России Ярцев тренировал с 2003 по 2005 год. В 2003 году он вывел ее в финальную часть Евро-2004.

