Бывшую жену Дональда Трампа нашли мертвой на лестнице – СМИ

Фото: ТАСС/Shalan Stewart: BATCHED SET

Экс-супругу Дональда Трампа Ивану нашли мертвой на лестнице, сообщает New York Post. По данным издания, она скончалась в своем доме в Манхэттене от остановки сердца.

Работники здания, где жила Трамп, обнаружили ее тело около 12:40 по полудню и вызвали полицию. Официальную причину смерти до сих пор устанавливает судмедэкспертиза Нью-Йорка.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его первая супруга умерла на 74-м году жизни.

Ивана и Дональд Трамп состояли в браке с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.