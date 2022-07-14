Первая жена Трампа скончалась в Нью-Йорке

Фото: Zuma\ТАСС

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", – написал Трамп.

По информации телеканала ABC News, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Ивана и Дональд Трамп состояли в браке с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.