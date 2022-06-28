Названа причина смерти участника Depeche Mode Энди Флетчера

Фото: ТАСС/Zuma/Alessandro Bosio

Один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер перенес расслоение аорты. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации).

В сообщении отмечается, что причину смерти выявили в результате судмедэкспертизы. Расслоение аорты у музыканта произошло дома в воскресенье, 26 мая.

"Несмотря на то что это произошло слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий", – говорится в сообщении.

Флетчер скончался в возрасте 60 лет. Британский коллектив Depeche Mode был основан в 1980 году в городе Базилдон. Группа исполняла электронную музыку и стала одной из наиболее успешных в мире.

