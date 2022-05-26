Умер основатель Depeche Mode Энди Флетчер

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Умер английский музыкант-клавишник и основатель Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте группы (соцсеть запрещена в РФ и признана на территории страны экстремистской).

Флетчеру было 60 лет.

"Мы потрясены и полны огромной печали из-за безвременной кончины нашего друга, члена семьи и коллеги", – говорится в сообщении.

Британский коллектив Depeche Mode был основан в 1980 году в городе Базилдон. Группа исполняла электронную музыку и стала одной из наиболее успешных в мире.

В 2002 году Флетчер создал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii, он продюсировал, в том числе группу Client. Также музыкант гастролировал как диджей.