Умер актер из фильма "Славные парни" Рэй Лиотта – СМИ

26 мая, 19:43
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Умер американский актер Рэй Лиотта. Ему было 67 лет, сообщает портал Deadline.
По данным источника, он умер во сне в Доминикане, где снимался в картине "Опасные воды".
Рэй Лиотта получил известность благодаря роли молодого гангстера в киноленте Мартина Скорсезе "Славные парни" 1990 года. Он также известен по ролям в фильмах "Кокаин", "Ганнибал", "Идентификация", "Револьвер", "Козырные тузы" и других работах.
В 2002 году Лиотта озвучил героя видеоигры GTA Vice City Томми Верчетти. В 2005 году он был удостоен премии "Эмми" за участие в сериале "Скорая помощь".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: