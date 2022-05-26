Умер актер из фильма "Славные парни" Рэй Лиотта – СМИ

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Умер американский актер Рэй Лиотта. Ему было 67 лет, сообщает портал Deadline.

По данным источника, он умер во сне в Доминикане, где снимался в картине "Опасные воды".

Рэй Лиотта получил известность благодаря роли молодого гангстера в киноленте Мартина Скорсезе "Славные парни" 1990 года. Он также известен по ролям в фильмах "Кокаин", "Ганнибал", "Идентификация", "Револьвер", "Козырные тузы" и других работах.

В 2002 году Лиотта озвучил героя видеоигры GTA Vice City Томми Верчетти. В 2005 году он был удостоен премии "Эмми" за участие в сериале "Скорая помощь".

