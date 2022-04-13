Французский актер Мишель Буке скончался в Париже

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Французский актер театра и кино Мишель Буке скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на пресс-службу артиста.

По официальной информации, Буке умер в одной из больниц Парижа. Точная причина смерти актера не называется.

Мишель Буке родился в ноябре 1925 года. За свою актерскую карьеру он дважды был удостоен премии "Сезар" за роли в картинах "Как я убил своего отца" и "Странник на Марсовом поле".

Российскому зрителю Мишель Буке наиболее известен по фильму "Игрушка" 1976 года. В этом фильме он сыграл с Пьером Ришаром.

