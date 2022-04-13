Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид

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На 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался американский стендап-комик, актер Гилберт Готтфрид. Об этом говорится в заявлении его семьи в Twitter.

"Гилберт был самым узнаваемым голосом в комедиях, он был чудесным мужем, братом, другом, а также отцом для двух своих детей. Хотя сегодня и печальный день для всех нас, мы просим вас продолжать смеяться в его честь", – говорится в сообщении.

По информации издания USA Today, причиной смерти Готтфрида стала рецидивирующая желудочковая тахикардия.

Готтфрид родился в 1955 году. Свою карьеру в стендапе начал в 15 лет. Долгое время работал на телевидении и участвовал в эпизодических ролях в кино.

В 1992 году он выступил как актер озвучивания в роли попугая Яго в полнометражном мультфильме "Алладин".

