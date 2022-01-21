Умер известный по мультсериалу "Жизнь с Луи" комик Луи Андерсон

Фото: AP/Alex Berliner/Invision for the Television Academy

Скончался американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи", передает издание TMZ.

Артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он боролся с раком. В последнее время Андерсон находился на лечении в больнице Лас-Вегаса.

Луи Андерсон родился в 1953 году в Миннесоте. Он был популярным комиком и также снимался в различных телепроектах.

Мультсериал "Жизнь с Луи", выпуском которого руководил Андерсон, был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.