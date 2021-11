Умер бэк-вокалист Элтона Джона Билли Хинш

Фото: instagram.com/hinschebilly

На 71-м году жизни скончался американский музыкант, бэк-вокалист Элтона Джона Билли Хинш. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что причиной смерти стала гигантоклеточная карцинома, которую обнаружили у артиста примерно две недели назад.

Билли Хинш родился в 1951 году в Маниле. В конце 60-х он работал сессионным музыкантом в рок-группе The Beach Boys.

Голос Хинша можно услышать в таких композициях, как Don't Let The Sun Go Down On Me Элтона Джона, Good Music Джоана Джетта и других.