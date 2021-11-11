Умер джазовый пианист и композитор Вячеслав Горский

Фото: facebook.com/vgorsky

Джазовый пианист, композитор и основатель ансамбля "Квадро" Вячеслав Горский умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его сын Игорь Горский.

"Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония", – написал сын на странице отца в Facebook.

По его словам, прошлой ночью Горский был переведен в реанимацию, однако спасти музыканта не удалось.

"В связи с пандемией коронавируса все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID-19", – добавил Игорь Горский.

Вячеслав Горский родился в 1953 году. Музыкальную карьеру он начал в джазовой рок-группе "Арсенал" в середине 1970-х годов. Впоследствии был участником множества музыкальных коллективов, а в 1982 году основал ансамбль "Квадро".