Умер лидер рок-группы Delays Грег Гилберт

Фото: instagram.com/greggilbert_artist

Вокалист инди-рок-группы Delays Грег Гилберт умер от рака кишечника. Ему было 43 года, сообщает сообщает "Газета.ру".

"Грег умер, будучи окружен бесконечной любовью, которую мы и вы все подарили ему на этом пути. Словами не выразить, сколько это значило для него и для нас, – то, что вы были рядом", – написал брат музыканта и коллега по группе Аарон Гилберт.

Грег Гилберт лечился от рака последние пять лет. Несколько недель назад музыкант признался, что отказался от терапии и переехал в хоспис.

Во время болезни лидер Delays продолжал заниматься музыкой, а также делился в Сети с фанатами своими рисунками и поэзией.