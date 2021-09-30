Умер легендарный актер студии Disney Томми Кирк

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Умер американский актер Томми Кирк, сообщает TMZ. Ему было 79 лет.

Артист скончался в своем доме в Лас-Вегасе. Его тело обнаружил сосед.

Сообщается, что смерть Кирка наступила по естественным причинам.

Томми Кирк родился 10 декабря 1941 в городе Луисвилл штата Кентукки. Известность он получил после роли в картине Disney "Старый брехун" 1957 года выпуска. Он сыграл главную роль – мальчика, хозяина героической собаки.

В 2006 году актеру присудили почетное звание "Легенда Disney".