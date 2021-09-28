Певец Николай Арутюнов скончался на 64-м году жизни

Фото: vk.com/nikolayarutyunovofficial

Скончался советский и российский певец Николай Арутюнов. Исполнителю было 63 года. Об этом сообщает РБК.

Представитель сына Арутюнова рассказала, что прощание с певцом уже состоялось.

Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году он организовал группу "Лига блюза", которая исполняла рок и блюз. Коллектив ушел со сцены в 1999 году.

Артист создавал другие коллективы, выступал в составе английской группы и неоднократно пел с зарубежными исполнителями.

В 1994 году он стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.