Умер армянский певец и композитор Айко

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Известный армянский певец и композитор Айк Акопян скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на руководителя аппарата ЕГМУ Шушана Даниеляна.

Айко находился в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Исполнитель сражался с вирусом более двух недель.

Айк Акопян родился 25 августа 1973 года. Он закончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году получил звание заслуженного артиста Армении.

В 2007 году Айко участвовал в "Евровидении". Там он исполнил песню Anytime You Need. На конкурсе певец занял восьмое место.

Ранее Лариса Гузеева рассказала, что заболела коронавирусом. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram.