Умер армянский певец и композитор Айко

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest
Известный армянский певец и композитор Айк Акопян скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на руководителя аппарата ЕГМУ Шушана Даниеляна.
Айко находился в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Исполнитель сражался с вирусом более двух недель.
Айк Акопян родился 25 августа 1973 года. Он закончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году получил звание заслуженного артиста Армении.
В 2007 году Айко участвовал в "Евровидении". Там он исполнил песню Anytime You Need. На конкурсе певец занял восьмое место.
Ранее Лариса Гузеева рассказала, что заболела коронавирусом. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram.
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