Ушел из жизни один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Фото: facebook.com/ub40official

Один из основателей и экс-вокалист британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер в возрасте 64 лет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил музыкальный коллектив.

"Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Astro, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", – говорится в заявлении группы.

UB40 была основана в 1978 году. Их треки более 50 раз попадали в британские музыкальные чарты. За время существования коллективу удалось продать 100 миллионов альбомов по всему миру.

Теренс Уилсон покинул группу в 2013 году. Музыкальную карьеру он продолжил в составе коллектива Ali Campbell & Astro совместно с британским певцом Али Кемпбеллом, также являвшимся его бывшим коллегой по UB40.

