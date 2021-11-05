Ушел из жизни бывший хоккеист "Спартака" Александр Орлов

Фото: facebook.com/hcspartak

Бывший хоккеист московского "Спартака" Александр Орлов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня на 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из легендарных нападающих "Спартака" 1980-х Александр Орлов. Хоккейный клуб "Спартак" Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова", – говорится в заявлении.

В составе "Спартака" Орлов выступал с 1980 по 1985 год. Хоккеист четыре раза становился серебряным призером чемпионата СССР. Дважды выиграл Кубок Шпенглера.

Также Орлову принадлежит рекорд отечественного хоккея по числу голевых передач за одну игру.

