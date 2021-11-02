Умер советский фехтовальщик Виктор Путятин

Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе

Скончался бывший член сборной СССР по фехтованию Виктор Путятин, сообщается на сайте Федерации фехтования России.

"Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что на 81-м году ушел из жизни Виктор Павлович Путятин", – говорится в сообщении.

Спортсмен является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта СССР, пятикратным чемпионом мира в командной и индивидуальной рапире.

Путятин долгое время работал тренером в Италии. В 1980–1984 годах являлся членом исполкома Международной федерации фехтования. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.