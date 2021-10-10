Российский конькобежец Захаров погиб в 23 года

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Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет. Об этом сообщает официальная группа Союза конькобежцев России в социальной сети "Вконтакте".

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти украинского прыгуна в длину Валерия Подлужного. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 69 лет.

