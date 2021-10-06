Умер призер Олимпиады-80 в Москве в прыжках в длину Валерий Подлужный

Фото: TASS/Герберт Багдасарян/Олег Иванов

Скончался украинский прыгун в длину Валерий Подлужный. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Известно, что спортсмен ушел из жизни в возрасте 69 лет.

"Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", – написано в материале.

Подлужный родился 22 августа 1952 года. Он 10 раз становился чемпионом СССР по прыжкам в длину.

В 1974 году спортсмен выиграл чемпионат Европы. Кроме того, в 1980 году на Олимпиаде в Москве он завоевал бронзовую медаль.