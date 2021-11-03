Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

21:07

Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн

утраты культура

Фото: YouTube.com/YouMoreTv Espectaculo

Известный исполнитель летних хитов на испанском языке, автор песен "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Pais.

По данным издания, певец скончался в больнице во время операции на бедре.

Жорж Майер Дан родился в Париже. Он окончил консерваторию по классу кларнета, однако позже занимался эстрадным творчеством.

Важную роль в карьере артиста сыграли мотивы русской музыкальной культуры. Так, международную известность Данну принес шлягер "Казачок" (Casatschok). Еще одним хитом стала песня "Москва" (Moscú), впервые исполненная певцом в 1980 году.

В Испании Данн прославился как король летних хитов – песен, которые становятся особо популярными в летний период.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать