Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн

Фото: YouTube.com/YouMoreTv Espectaculo

Известный исполнитель летних хитов на испанском языке, автор песен "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Pais.

По данным издания, певец скончался в больнице во время операции на бедре.

Жорж Майер Дан родился в Париже. Он окончил консерваторию по классу кларнета, однако позже занимался эстрадным творчеством.

Важную роль в карьере артиста сыграли мотивы русской музыкальной культуры. Так, международную известность Данну принес шлягер "Казачок" (Casatschok). Еще одним хитом стала песня "Москва" (Moscú), впервые исполненная певцом в 1980 году.

В Испании Данн прославился как король летних хитов – песен, которые становятся особо популярными в летний период.

