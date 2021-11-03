Умер актер из сериала "Бригада" Дмитрий Гуменецкий

Фото: кадр из сериала "Бригада"; режиссер – Алексей Сидоров; производство – кинокомпания "Аватар фильм"

Скончался актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший роль начальника охраны Саши Белого – Шмидта – в сериале "Бригада". Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Известно, что Гуменецкий скончался в возрасте 49 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Как указал источник, незадолго до смерти Гуменецкого условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области по причине состояния здоровья. С сентября 2015 года актер отбывал там наказание за хранение крупной партии наркотиков.

Гуменецкий до начала карьеры в кино был майором спецназа, а также профессиональным военным.

Наибольшую известность Гуменецкому принесла роль в сериале "Бригада". Кроме того, артист участвовал в съемках фильмов "Нежный возраст", "Бумер" и "Цена жизни".