Умерла актриса Татьяна Бестаева

Фото: кадр из фильма “КАРПУХИН”; режиссер - Владимир Венгеров; производство - Ленфильм

Скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, известная по ролям в советских фильмах "Тени забытых предков", "Матрос с "Кометы" и "Семь стариков и одна девушка", сообщает ТАСС.

Артистка скончалась утром 23 октября после продолжительной болезни. Ей было 84 года.

Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году она окончила ВГИК и с этого времени работала в Театре имени Моссовета. В 1976 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 – Народной артистки РСФСР.

Артистку наградили орденом Дружбы. Она являлась лауреатом премии "Театральная весна" за роль Капы в спектакле "Вдовий пароход".