Умер советский диктор Игорь Кириллов

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Советский диктор Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. О смерти известного диктора сообщил "Первый канал".

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения", – говорится в сообщении.

Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Кириллов на протяжении 30 лет вел различные информационные передачи. Он работал не только диктором, но и комментатором, а также репортером. Кириллов признавался, что главная дата для него не день рождения, а 27 сентября – день, когда он впервые вышел в эфир.

