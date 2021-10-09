Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

16:10
Фото: AP Photo/Francois Mori
Первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр ушел из жизни. Об этом со ссылкой на родственников политика сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что Банисадр скончался в возрасте 88 лет в больнице Сальпетриер в Париже после продолжительной болезни.
Политик родился в провинции Хамадан, получил образование в Тегеранском университете, окончив теологический и юридический факультеты. К власти Банисадр пришел в 1980 году после исламской революции в стране, набрав на выборах 76,5% голосов.
Однако в июне 1981 года парламент вынес президенту импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства". Политик был освобожден от обязанностей президента и эмигрировал во Францию, где и жил все это время. В последние годы он активно писал статьи об Иране, высказываясь против исламского режима и его лидеров.
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