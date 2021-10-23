Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова скончалась от COVID-19

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова скончалась в ночь на субботу из-за коронавируса. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид", – написал он.

На сайте радиостанции отмечается, что Пешкова умерла в ночь с пятницы на субботу.

Майя Пешкова родилась в 1946 году. Окончила химический факультет Кишиневского государственного университета. Во второй половине 1980-х получила второе высшее образование – полиграфическое. На "Эхо" пришла в 1992 году, была автором программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

Пешкова – лауреат премии Артема Боровика (2010) в номинации "Радио" за цикл радиопрограмм "Победа".

