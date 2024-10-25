Замглавы Минфина Чебесков: использование активов РФ для Украины является воровством

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Предоставление G7 займа Украине с погашением доходами от замороженных российских активов является воровством. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Однако, уточнил Чебесков, у России есть инструментарий и принятые решения, которые позволят принять зеркальные меры. Кроме того, заморозка активов в 2022 году была неправомерной и вела к дестабилизации финрынков, а ответные действия РФ являются скорее вынужденной мерой, пояснил он.

"Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер", – отметил замминистра.

Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, то РФ поступит так же, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в стране есть замороженные средства недружественных компаний и организаций. Россия может их направить на нужды экономики и субъектов страны, уточнил министр.