США и Украина подписали заявление о займе с погашением из доходов от активов РФ

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Американский и украинский министры финансов Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали документ о планах США по выделению Украине около 20 миллиардов долларов с последующим погашением этой суммы средствами из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минфина США, документ был подписан с украинской стороной для того, чтобы заявить о намерении стран заключить кредит, а также показать, что источником погашения будет доход, полученный от замороженных активов России, а не новые американские или украинские налоговые доллары.

Администрация США ранее заявляла о своей готовности выделить 40% от общей суммы кредита, который Украине намерены предоставить участники Группы семи (G7), сообщали зарубежные СМИ. Так, общая сумма кредита оценивается в 50 миллиардов долларов, США же готовы выделить вплоть до 20 миллиардов.

Однако Россия вправе ответить зеркальными мерами Евросоюзу, если европейские страны решат использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, отмечали эксперты.

