Monde: во Франции арестованы активы бизнесменов из РФ более чем на 70 млн евро

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Французский суд арестовал активы на сумму более 70 миллионов евро, которые принадлежат двум предпринимателям из России, передает газета Monde.

По информации издания, арестованное имущество принадлежит бизнесменам Руслану Горюхину, занимавшему в 2008–2014 годах должность генерального директора компании "Стройгазмонтаж", а также Михаилу Опенгейму. Отмечается, что оба предпринимателя имеют кипрские паспорта.

Под арест попали доли бизнесменов в компаниях на 2,7 миллиона евро и восемь объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона, среди них – поместье площадью в 22,5 гектара на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл и две машины.

Согласно данным агентства "Франс Пресс", у французских правоохранителей возникли вопросы по поводу возможного сокрытия происхождения денег, использованных для покупки этих активов.

Ранее прокуратура Японии потребовала три года и шесть месяцев лишения свободы, а также денежный штраф в размере 5 миллионов иен для 38-летнего гражданина России, являющегося представителем торговой компании Astrade Андрея Совы. По данным следствия, в январе 2023 года он занимался экспортом товаров, в том числе гидроциклов, двигателей для кораблей и подержанных мотоциклов в Россию в обход санкций.