Россиянину в Японии грозит 3,5 года тюрьмы за обход санкций против РФ

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Прокуратура Японии требует три года и шесть месяцев лишения свободы, а также денежный штраф в размере 5 миллионов иен для россиянина Андрея Совы, которого обвиняют в нарушении экспортных санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Осаке.

Первое заседание по делу россиянина началось в районном суде Осаки 10 октября. Прокуратура посчитала, что в деле отсутствуют смягчающие обстоятельства, поэтому для обвиняемого был запрошен максимальный по данной статье срок. Защита, в свою очередь, настаивает, что действия Совы не повлекли никакого ущерба.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что мужчина и дальше будет получать необходимое консульское сопровождение в целях обеспечения защиты его прав.

38-летний гражданин России, являющийся представителем торговой компании Astrade, был задержан в Осаке летом этого года. По данным следствия, в январе 2023 года он занимался экспортом товаров, в том числе гидроциклов, двигателей для кораблей и подержанных мотоциклов в Россию в обход санкций. Этот арест стал первым в Японии по подобному обвинению.