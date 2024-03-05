Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан Германии и РФ в нарушении санкций

Фото: 123RF/dimaberkut

Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула против двух граждан Германии и России обвинения в нарушении санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным генпрокуратуры, Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении Закона о внешней торговле, а Натали С. в пособничестве по некоторым из этих нарушений.

Мужчина является управляющим директором двух фирм, которые он основал в городе Саар для международной торговли электронными компонентами. Начиная с января 2020 года по март 2023 года он экспортировал их в российскую компанию, которая производила военные устройства. В их числе беспилотник "Орлан-10".

Для обхода европейских санкций он сначала импортировал запчасти в ФРГ, а потом экспортировал их в РФ, частично через другую фирму в Баден-Вюртемберге. Ту компанию он контролировал, но ей управляла Натали. Последняя уверяла поставщиков в том, что компоненты останутся в Германии, однако на деле они поступали в гражданские фирмы в РФ.

"Общая стоимость незаконно изготовленных компонентов составляет около 875 000 евро", – уточняется на сайте.

В рамках последнего пакета антироссийских санкций 23 февраля США наложили ограничения на экспорт около сотне фирм. Вашингтон счел их поддерживающими Россию.

До этого стало известно, что власти Штатов арестовали помощников главы банка ВТБ Андрея Костина – Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда. Их подозревают в помощи Костину в обходе ограничений, введенных еще в 2018 году.

Американские власти считают, что те утаили от них факт урегулирования вопросов по поводу имущества банкира, которое находилось в штате Колорадо.