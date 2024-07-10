В японской Осаке впервые арестован россиянин по подозрению в обходе санкций

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Гражданин России был арестован в Осаке в Японии по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в РФ в обход санкций. Об этом со ссылкой на российское диппредставительство сообщает РИА Новости.

"Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле", – рассказали в генконсульстве.

Согласно данным японских СМИ, был арестован 38-летний гражданин России, являющийся представителем торговой компании Astrade с офисом в Осаке. По данным следствия, в январе 2023 года он занимался экспортом товаров, в том числе гидроциклов, двигателей для кораблей и подержанных мотоциклов в Россию в обход санкций. Этот арест стал первым в Японии по подобному обвинению.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура ФРГ выдвинула против двух граждан Германии и России обвинения в нарушении санкций. По данным генпрокуратуры, Вальдемара В. подозревают в неоднократном нарушении Закона о внешней торговле, а Натали С. в пособничестве по некоторым из этих нарушений.