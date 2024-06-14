В Италии арестовали гражданина РФ по подозрению в организации побега Усса

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В Италии арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, который подозревается в организации побега в Россию предпринимателя Артема Усса. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление прокуратуры.

Карабинеры поместили россиянина под стражу. В документе он назван предпринимателем и сооснователем группы "Право.ру", "которая владеет одноименной системой электронного правосудия".

По версии следствия, 54-летний Чиракадзе следил за решением миланского апелляционного суда об экстрадиции Усса в Соединенные Штаты, чтобы якобы побудить его осуществить заранее организованный с членами банды план. Также мужчина предположительно был на основных встречах с участниками группировки, поддерживал контакт с родственниками Усса и несколько раз встречался с членами банды после побега предпринимателя из Италии.

В прокуратуре заявили, что итальянские правоохранители воспользовались данными телефона Чиракадзе и проследили его перемещения по территории страны. Далее их сопоставили с местами, где якобы проходили подготовленные встречи перед побегом Усса. Также следователи проанализировали "списки пассажиров рейсов авиакомпаний, которые позволили установить его присутствие в различных итальянских и зарубежных городах, где проходили встречи по подготовке к побегу".

В октябре 2022 года Усса и еще четырех человек обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Позже миланский апелляционный суд отправил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в Штаты.

В конце марта того же года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля предприниматель оказался в России. По его словам, мотивом для побега стали его сомнения по поводу объективности итальянского правосудия.