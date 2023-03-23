Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии – СМИ

Фото: ТАСС/Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса – российский предприниматель Артем Усс – сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщает агентство АНСА.

Согласно информации СМИ, Усс-младший самовольно избавился от электронного браслета, предназначенного для контроля местонахождения, и покинул съемную квартиру в Милане, где должен был находиться по условиям домашнего ареста.

Местонахождение Артема Усса остается неизвестным. Сотрудники правоохранительных органов уже начали поиски сбежавшего.

В октябре 2022 года Усса-младшего и еще четырех граждан РФ обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Минюст США арестовал российского предпринимателя, ожидалась его экстрадиция в Штаты.

Позже в посольстве РФ в Италии сообщили, что сотрудники российского генконсульства в Милане провели две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией в США в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела. В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест.

После этого суд Милана запросил у США дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчина максимально может быть приговорен к 75 годам лишения свободы.



Задержанный в Италии сын губернатора Артем Усс переведен под домашний арест

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