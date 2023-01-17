Суд в Италии запросил новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадиции в США

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Суд в Италии запросил у Соединенных Штатов дополнительные доказательства вины задержанного сына губернатора Красноярского края Артема Усса, сообщил адвокат защиты Александр Суржин.

По его словам, по этой причине рассмотрение запроса на экстрадицию Усса-младшего в США было перенесено на более поздний срок.

"На настоящий момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий", – приводит слова Суржина ТАСС.

Адвокат сообщил, что в случае экстрадиции в США Усс может быть приговорен к пожизненному заключению, поскольку максимальный срок, который грозит ему, составляет 75 лет.

Артема Усса задержали в октябре. В США его подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег.

Ранее Усс обратился к суду с просьбой выслать его в Россию, где против него также открыто дело по обвинениям в мошенничестве.



Задержанный в Италии сын губернатора Артем Усс переведен под домашний арест

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