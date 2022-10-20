Политолог озвучила возможную причину "охоты" Запада на сына Усса

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета, политолог Мария Плотникова в разговоре с РЕН ТВ объяснила, почему сын губернатора Красноярского края Артем Усс стал "мишенью" Запада.

По ее словам, в условиях санкционного давления Запада на Россию количество подобных случаев может только вырасти.

"То есть конкретно эти обвинения являются частью информационной войны в попытках передела мира, политики. Меняется архитектура мировой политики", – предположила политолог.

По словам Плотниковой, под угрозу могут подпасть тесно связанные с Европой граждане. В большей степени, считает политолог, давление будет оказываться на детей чиновников.

При этом Плотникова заявила, что некоторые высокопоставленные лица заранее просчитали риски, например не дав своим детям закончить европейские вузы за полгода до начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии. Усс и еще четыре гражданина Российской Федерации обвиняются в несоблюдении санкционных предписаний и отмывании денег. По данным американского ведомства, Усс находился в стадии ожидания экстрадиции в США.

Позже стало известно, что сын красноярского губернатора Артем заявил о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат. По словам защитника мужчины, подробности его дела будут в ближайшее время переданы в Италию.



Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес своего сына

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