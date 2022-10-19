Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии

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Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова взяли под стражу в Германии.

В числе обвиняемых также числятся Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.

"(Они. – Прим. ред.) проходят экстрадиционные процедуры", – говорится в тексте сообщения.

По данным иностранного ведомства, причастными к делу также являются Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. По информации Минюста США, они были посредниками по нефтяным сделками с компанией PDVSA.

Ранее в США экстрадировали гражданина России Дениса Дубникова. Его обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. Отмечалось, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

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