Захарова призвала россиян, которые могут вызвать "интерес" США, воздержаться от поездок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала всех россиян, которые имеют основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции. Так она прокомментировала задержания в Италии и Германии ряда российских граждан по требованию властей США.

Захарова подчеркнула, что в МИД России задержания россиян по запросу американского Минюста для их дальнейшей экстрадиции в США рассматривают как продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату граждан РФ, чтобы затем осудить их и приговорить к длительным срокам заключения.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников, чтобы в дальнейшем использовать их в политических целях.

Накануне стало известно об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Его и еще нескольких россиян обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

По данным Минюста США, Усс в настоящее время ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова взяли под стражу в Германии.

Как ранее сообщили в посольстве РФ в Италии, сотрудники российского генконсульства в Милане провели уже две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией Соединенные Штаты в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела.

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