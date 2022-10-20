Арестованный в Милане сын губернатора Красноярского края заявил о своей невиновности

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Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем заявил, что он невиновен. Об этом рассказал его адвокат, передает РИА Новости.

Защитник подозреваемого добавил, что материалы по делу Уссы должны будут передать из США в Италию в ближайшие дни.

В Минюсте США рассказали об аресте Усса 19 октября. Его и еще нескольких граждан России обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

По данным американского министерства, сын губернатора Красноярского края в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова – взяли под стражу в Германии.

Сотрудники Генконсульства РФ в Милане организовали две встречи с Уссом. Там пояснили, что перед экстрадицией Соединенные Штаты в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела.

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