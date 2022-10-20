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В США россиянина Усса подозревают в причастности к контрабанде нефти
Фото: ТАСС/Zuma
В США сына губернатора Красноярского края Артема Усса подозревают в причастности к контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.
Уточняется, что обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
"Вместе с россиянами по делу проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей", – говорится в документе.
Об аресте в Италии Артема Усса стали известно накануне. Его и еще нескольких россиян обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
По данным Минюста США, сын губернатора Красноярского края в настоящее время ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова – взяли под стражу в Германии.
Как ранее сообщили в посольстве РФ в Италии, сотрудники российского генконсульства в Милане провели уже две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией Соединенные Штаты в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела.
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