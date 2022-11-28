Усс-младший находится в заключении, несмотря на решение суда о домашнем аресте – генконсул

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Апелляционный суд Милана решил отпустить под домашний арест сына красноярского губернатора Александра Усса Артема, задержанного в Италии. При этом пока он остается в заключении, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

Ранее итальянские СМИ писали, что Усса-младшего выпустили из тюрьмы и надели ему электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США.

"Это не так, пока Артема Усса еще не отпустили", – сказал Штодин.

Он пояснил, что количество электронных браслетов в Италии ограничено, поэтому Артему Уссу придется ждать, когда такое устройство найдут и наденут на него. Генконсул РФ пообещал следить за ситуацией.

Ранее Апелляционный суд согласился перевести Усса на содержание в съемной городской квартире в Милане до тех пор, пока не завершится судебное дело и экстрадиция в США. Окончательное решение об экстрадиции Усса примет Апелляционный суд Милана.

Сын красноярского губернатора не признал вину. По его словам, он был в США в возрасте 14 лет и никогда не посещал Нью-Йорк. Он уточнил, что это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах Минюста США.

Министерство юстиции США заявило об аресте Усса-младшего и еще четырех россиян в Италии 19 октября. Их подозревают в причастности к контрабанде нефти находящейся под санкциями венесуэльской компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломатические представительства приложат все усилия, направленные на защиту интересов Артема Усса. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Усса и объявил его в розыск.



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