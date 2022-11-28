Задержанного сына красноярского губернатора Усса выпустили под домашний арест – СМИ

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Задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса выпустили под домашний арест. Об этом сообщает агентство Ansa.

До завершения судебного дела и экстрадиции Усса и еще пяти обвиняемых по делу об уклонении от санкций и отмывании денег в США он должен будет носить электронный браслет. Окончательное решение об экстрадиции Усса примет Апелляционный суд Милана.

Сын красноярского губернатора не признал вину. По его словам, он был в США в возрасте 14 лет и никогда не посещал Нью-Йорк. Он уточнил, что это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах Минюста США.

Министерство юстиции США заявило об аресте Усса-младшего и еще четырех россиян в Италии 19 октября. Их подозревают в причастности к контрабанде нефти находящейся под санкциями венесуэльской компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломатические представительства приложат все усилия, направленные на защиту интересов Артема Усса. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Усса и объявил его в розыск.



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