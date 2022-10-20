Белый дом не стал комментировать связь задержания Усса с намерением освободить Грайнер

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Белый дом отказался внести ясность в вопрос, связан ли арест в Италии по запросу США сына красноярского губернатора Артема Усса с намерением Вашингтона добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

На вопрос журналистов о связи двух задержаний пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "не хочет заниматься спекуляциями на эту тему".

"Мы будем продолжать работать по нашим установленным каналам, пока не достигнем успеха в возвращении американцев домой из России, Афганистана, Венесуэлы, Мьянмы, Гаити, Западной Африки и других стран", – цитирует Жан-Пьер ТАСС.

Раннее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает Россию принять условия по обмену заключенными между двумя странами. Речь шла об осужденных Бриттни Грайнер и Поле Уилане.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что РФ готова к обсуждению вопроса о дальнейшей судьбе Грайнер и Уилана. Препятствием для двустороннего разговора она назвала занятость посольства США.

Накануне Минюст США заявил, что сын красноярского губернатора Артем Усс обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Вместе с ним обвиняются еще четыре гражданина Российской Федерации. Сам Усс заявил, что не признает вину по предъявленным ему обвинениям.



Лавров заявил об отсутствии желания со стороны США обсуждать обмен заключенными

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