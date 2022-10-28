В Москве заочно арестовали и объявили в розыск сына красноярского губернатора Усса

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Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого задержали в Италии по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Усса также объявили в розыск.

Его подозревают в совершении преступления по статье 174 Уголовного кодекса РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"). Теперь Россия может просить экстрадиции Усса.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, РФ намерена добиваться выдачи задержанного россиянина.

Министерство юстиции США заявило об аресте Усса в Италии 19 октября. Его и еще четырех россиян, среди которых Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег.

Позже стало известно, что их подозревают в причастности к контрабанде нефти находящейся под санкциями венесуэльской компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. Сам Усс заявил о своей невиновности, а его отец назвал арест сына политически окрашенным.



Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес своего сына

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