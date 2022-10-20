Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына

Фото: ТАСС/Гердо Владимир

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств объявляется американскими властями незаконной только потому, что это делается во благо России.

Ранее Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова взяли под стражу в Германии.

В числе обвиняемых также числятся Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.

До этого в США экстрадировали гражданина России Дениса Дубникова. Его обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. Отмечалось, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

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