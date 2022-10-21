Диппредставительства РФ будут защищать интересы Артема Усса – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Российские дипломатические представительства будут делать все возможное, чтобы защитить интересы россиянина Артема Усса, задержанного в Италии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль осуждает практику арестов граждан России за рубежом и будет защищать их интересы.

"Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы", – цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что меры защиты зависят от каждого конкретного случая. Он подчеркнул, что ситуации бывают разные, однако в любом случае интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, защищают в меру возможностей.

Накануне Минюст США заявил, что сын красноярского губернатора Артем Усс обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Вместе с ним обвиняются еще четыре гражданина Российской Федерации. Сам Усс заявил, что не признает вину по предъявленным ему обвинениям.

В посольстве РФ в Италии сообщили, что сотрудники российского генконсульства в Милане провели уже две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией в США в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела.

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